For nylig skrev Marchen Neel Gjertsen udmærket om, hvordan håndteringen af minksagen havde forkludret hendes opfattelse af retsstaten. Det er bl.a. på denne baggrund, at det er overraskende, at hun 29/4 i JP i modstrid med sund fornuft kan have den holdning, at det at give udtryk for, at en voksen person er klog og smuk og har en lækker krop, er udtryk for ”krænkende sprog”.