Er forsvarsministeren naiv?

Forsvarsministeren udtaler i et interview i JP, at det er regeringens plan at opruste først i Arktis og derefter i Østersøen. Det er i modsætning til Venstres forsvarspolitik inden regeringsdannelsen og den politik, som den tidligere socialdemokratiske forsvarsminister Morten Bødskov har givet udtryk for, nemlig »at Østersøen vil spille en helt central rolle, når de mange forsvarsmilliarder skal fordeles«, men han er tilsyneladende også ved at ændre holdning. Men naiviteten stopper ikke her, idet forsvarsministeren også siger: »I min verden kan jeg ikke se for mig, at Danmark kommer til at købe ubåde.« Men hvad bygger han sine prioriteringer på? Det forekommer overraskende efter de informationer, der har været bragt i medierne, herunder dokumentaren i DR 1 om russiske spionskibe i danske farvande samt de spionageaktiviteter, Rusland har intensiveret i Østersøregionen. På den baggrund forekommer det uforsvarligt at prioritere oprustning i Arktis højere end i Østersøen. I det mindste burde begge områder prioriteres lige højt. I modsat fald spiller regeringen roulette med Danmarks eksistens som nationalstat.