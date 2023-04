Hvem må krænke hvem?

Med Jon Stephensens orlov er endnu en ældre hvid mand endt på MeToo-bålet. Han har ifølge medierne krænket en 19-årig pige ved at skrive, at hun er »smuk med den lækreste krop«. Hvis den 19-årige havde skrevet det samme til Jon Stephensen, og han havde delt det med pressen, så havde han nok bare virket lidt latterlig.

Det har efterhånden udviklet sig til, at nogle i det danske samfund er ukrænkelige med fuld ytringsfrihed, mens andre må tåle upassende bemærkninger, samtidig med at de selv har indskrænket ytringsfrihed. Hvorfor er der ikke samme ytringsfrihed for alle? Hvis en kvindelig politiker havde skrevet til en ung mand, at han var smuk og lækker, havde medierne nok ikke kastet sig over historien med samme glubende appetit. Der har i det danske samfund udviklet sig en forskelsbehandling, der tenderer både køn- og aldersracisme.