Bildirektør: Lad os få vores børn og unge op på cyklen igen

Den tohjulede fyldte meget i min barndom i alt fra transport til skole og fritidens eventyr, og jeg tror, at vi skal huske at give de samme gode vaner videre til vores børn, og her må jeg tage mig selv som gidsel.

For selvom vi lever af at sælge biler, så har vi alle også et ansvar for at vise cyklen som førstevalget for vores børn og unge og derigennem være det gode forbillede både som privatperson og virksomhed. Det er et nemt skridt mod mere sundhed, livsglæde og et bedre klima.

I sidste ende tror jeg også, at problemet kan adresseres på flere måder, end at det nødvendigvis er børnene, der skal cykle mere. Undersøgelser viser, at kun hvert femte barn bruger cyklen på vej i skole, og at hvert andet barn mellem seks og syv år bliver kørt i skole.