Regeringen har foretaget en skandaløs kovending

Bedst som jeg troede, at det danske landskab blev forskånet for kæmpevindmøller og testcenter for enorme havvindmøller i Sønderjylland, giver regeringen afkald på tidligere regeringers stålsatte holdninger til uønskede industrianlæg i det åbne land. Opstilling af vindmøller har en dræbende indflydelse på trækfugle, medfører store gener for naboer, ødelægger indkigget til vore smukke kirker, for slet ikke at nævne den utrolig negative kystoplevelse i vore bælter og fjorde. Alt dette alene for at tilfredsstille vindmølleindustriens griske interesser. Hvor ofte har vi ikke fået meldinger om, at nu er vi selvforsynende med grøn energi, men skal vi nu også levere strøm til Tyskland? Den tidligere regerings energiminister, Dan Jørgensen, har forsumpet sig til en fjern fortid, hvor venstrefløjen fik held til at modarbejde indførelse af kernekraft. Driftssikre kernekraftanlæg udbygges nu i stor stil i Europa.