Undskyld vi bor på landet

Så er der alle de irriterende »teenagere«, som Lars Aagaard må trækkes med. De vil have kompensation for at få nattesøvnen ødelagt af vindmøllestøj, forringede huspriser osv. Der kræves for meget kompensation for at få vindmøllerne til at »glide ned«.

Og så spørger naboerne til vindmøllerne ovenikøbet også om den slitage, der er fra de mange vindmøllevinger, er farlig for havmiljø, markerne og fødevareproduktionen. Sådan nogle irriterende spørgsmål at komme med allerede nu, dem plejer vi at tage om nogle år, når det alligevel er for sent at rydde op.