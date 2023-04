Vi må forberede os på krig, mens tid er

Der findes et gammelt russisk ordsprog, der lyder, ”gør din slæde klar om sommeren”. Underforstået, at når vinteren rammer, så er det for sent. Sådan er situationen i Europa lige nu. For imens krigen raser i Ukraine, så må vi i resten af Europa forberede os på, at den også kan komme til os. Ikke fordi den gør det i morgen. Eller måske