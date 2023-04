K-LA-R-alliancen havde dårligt nok præsenteret deres forslag, før Venstre, “Danmarks liberale parti”, var ude med kniven og skære forslaget fra hinanden.

Venstre er sure over, at Reformalliancen ikke vil være med til regeringens politik, og at man fra oppositionens side har sagt “Nej, nej og nej”, siden regeringen kom til magten.