Vi har selv bestemt, at der er en grænse for, hvad vi har råd til i sundhedsvæsenet

Det er betagende, at man også i kræftsagen ikke ved, at resursestærke har resurser, som andre ikke har. Hvor naiv må man være? Intet at forarges over.

Først: Læger behandler menneskelig lidelse, ikke cancer. De resursestærke er eliten i et demokratisk samfund, fordi de kan kommunikere deres behov bedre, end ”røven af fjerde division” kan. En cancerpatient, der udover sin cancer lider af en voldsom angst som ”skriges ud i verden” (som eliten kan), skal selvfølgelig behandles først – også lang tid inden, jeg skal, for jeg er frem for alt angst for demensplejehjemmet. Vi skal alle dø. Er de andre lige så angste? Hvor ved vi det fra?