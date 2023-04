Spar os for din fejhed

I JP 17/4 har Gustav Wandel et indlæg, hvor han argumenterer for at nedlægge værnepligten: »Det er for mig en gåde, hvorfor vi unge mænd ikke slår i bordet og siger fra over for denne statslige tvang« og: »Men det frustrerer mig, at vi direkte er tvunget til at forsvare Danmark.« Wandel er lokalformand for Liberal Alliances Ungdom Køge Bugt. Hvis ovenstående er et udtryk for Liberal Alliances sikkerheds- og forsvarspolitik, siger jeg ellers tak – i håbet om at Liberal Alliance forsvinder fra dansk politik ved næste valg. Hvis ovenstående ikke er udtryk for Liberal Alliances holdninger, kunne det være, at denne lokalformand skulle finde sig et andet, passende defaitistisk parti at være medlem af.