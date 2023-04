Danmark er ikke blevet et farligere sted

Mens det er ganske naturligt, at man som forælder har brug for at kramme sit barn lidt ekstra, er det trist, hvis sagen fører til unødig angst på egne eller ens barns vegne eller en mere generel desillusion over ”tiden, vi lever i”. For Danmark er ikke blevet farligere, end det var for en uge siden. Når vi i Danmark husker hver enkel af de dybt tragiske sager om forsvundne piger, er det netop, fordi de er ekstreme undtagelser fra reglen: at Danmark er et af verdens tryggeste og mest sikre samfund.

Lad os på den ene side anerkende det umiddelbart urovækkende og chokerende i sagen uden samtidig at puste til en mere generel samfunds-utryghed. Det vinder ingen ved. Af hensyn til ikke mindst den berørte familie såvel som den almindelige dansker bør medierne derfor nu slippe sagen.