Forskning kvæles af økonomiske interesser

Forskning handler om at dykke ned i det ukendte og forstå, hvad der før var uforståeligt. I nogle tilfælde ender denne rejse blindt, men selv et ikke-produkt kan være en lektion mod fremtidige forskningsveje. Som forsker lader man sig naturligt føre ned ad den ukendte vej uden tanke på, hvad der venter for enden. Desværre står den beskrivelse i dag mere og mere som et ekko fra fortiden. Forskningen er smidt ind i en frygtelig verden, hvor økonomiske interesser styrer forskningens udvikling. Med økonomiske interesser kommer også ønsket om et forventet output, som andre skal profitere af. Dermed er manøvrefriheden for forskningen begrænset, hvilket betyder, at forskningen holder op med at være forskning. Og paradoksalt nok får vi mindre ud af den forskning, vi påvirker.