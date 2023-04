Når ministerposten glimter, går der pragmatisme i politikken

Lars Løkke Rasmussen vil være pragmatisk, og det er han rigtig dygtig til. Så længe noget er omkostningsfrit, kan man godt være stålsat. Han gik til valg på, at Mette Frederiksen skulle undersøges i minkskandalen. Det var ultimativt, for nu skulle der sættes et værdigt punktum. Pludselig indså Løkke, at hans standpunkt kunne koste ham en ministerpost. Så blev han overvældet af pragmatisme. God moral? Nej. Demokratisk værdigt? Nej. Blev han udenrigsminister? Ja. På samme måde er Jakob Ellemann-Jensen blevet fuldgyldigt medlem af den pragmatiske klub. Han ville ikke gøre Mette Frederiksen til statsminister. Han ville ikke have flyafgifter. Han ville ikke give forhøjede ydelser til arbejdsløse indvandrere. Han var imod Arne-pension. Men pludselig anede han en mulighed for at blive vicestatsminister. En titel, der ikke officielt findes, men det lyder jo godt. Og pludselig ramte pragmatismen ham. God moral? Nej. Vælgerbedrag? Ja. Man kan håbe på god hukommelse hos vælgerne. Så kan det være, at de ved næste valg stemmer lidt mere pragmatisk.