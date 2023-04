Giv de ældre et reelt frit valg

Det er på tide, at der tages et fundamentalt opgør med den måde, som ældreplejen i dag styres, dokumenteres, kontrolleres og leveres på. Ellers ender det med, at vores velfærd sander til i bureaukrati, kontrol og mistrivsel. For at understøtte regeringens frisættelse har vi i Dansk Erhverv præsenteret et frisættelsesudspil.