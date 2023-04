400 meter høje havmøller kan stå her

I øjeblikket er man i færd med at finde egnede placeringer til havvindmøller med en højde på op mod 400 meter. Ingen let opgave, hvis alle skal tilfredsstilles. To til tre af de placeringspladser er i det fredede Vadehav i området mellem Fanø, Mandø og Rømø. Jeg er enig med alle modstanderne af en placering i det område. Men som forhenværende politiker har jeg lært, at man skal komme med et andet forslag. Mit forslag er: Placer et testcenter for kæmpe havvindmøller på Horns Rev, hvor Horns Rev Havvindmøllepark opført i perioden 2003-2009 på 160 MW er. Denne park er snart udtjent. Vanddybden er lav, og sejlafstanden til Esbjerg er kort. Dertil kommer, at ingen hidtil har klaget over placeringen der 14-17 km fra land.