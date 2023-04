Værnepligten har været indskrevet i grundloven siden 1849. Men ikke nok med at denne urgamle dyd er overflødig for det danske forsvar, den er også illiberal og upassende i et liberalt demokrati. For hvem ejer mig?

Umiddelbart vil jeg mene, at ethvert individ ejer sig selv. Virkeligheden kan desværre synes anderledes, for ifølge