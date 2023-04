Vi er ved at blive et lille land

Med henvisning til planerne om at nedlægge endnu flere busruter uden for de større byer er jeg nødt til at udtrykke min afsky for, hvordan Danmark er ved at udvikle sig til et lille land – forstået på den måde, at regeringen tilsyneladende ikke mener, det er et statsanliggende at favne og sørge for alle landets indbyggere, uanset geografisk bopæl. Utroligt, hvordan det tillades, at der ydes en anden og bedre service, hvis man bor i et tætbebygget område i forhold til et mindre tætbebygget område. Med de reducerede busruter bliver netop det desværre meget tydeligt.