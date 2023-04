Grundloven garanterer ikke partihopperi

Taget for pålydende indebærer paragraffen, at et folketingsmedlem ikke er tvunget til at stemme på det, som partiet eller vælgerne forlanger. Men det har intet at gøre med, at man blot kan blive siddende eller skifte parti, når man ikke længere tilhører det parti, på hvis stemmer man er valgt ind, og således hindre, at den af vælgerne valgte suppleant indtræder i stedet.