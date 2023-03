Vi er mange, der er taknemlige

Jeg er så træt af at høre på, at politikerne galper op om de udsatte operationer på kræftafdelingen på AUH Skejby, og hvilken skandale det efter sigende er. Alle ved, at den helt store knast på hospitalsvæsenet er den katastrofale mangel på sygeplejersker, specielt på sengeafsnittene. Det er et problem, der har været akut i årevis, og som politikerne har talt uendeligt meget om, men desværre ikke har fundet mulighed for at løse. Men ved mediernes hjælp kan vi jo så forstå, at nu skal de rigtig skamme sig, det pressede og hårdtarbejdende personale. Nu har politikerne så udtænkt nogle bureaukratiske tiltag, som på ingen måde løser det fundamentale problem, men som er sat i søen, så befolkningen kan se, hvor handlekraftig og empatisk regeringen er.