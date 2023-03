Vejafgift er bare skat med skat på

Nu er der igen politisk tale om roadpricing – eller vejafgift. Den har vi betalt al den tid, jeg i mit indtil videre 77-årige liv kan huske tilbage, nemlig i form af afgiften på brændstof.

Igen hører vi “ånden fra Harry Lahrmann” om roadpricing. Skal der betales roadpricing, må brændstofafgiften jo så bortfalde. Det vil i min optik være statsligt frås over for de i forvejen højt beskattede køretøjer, hvis man skal betale yderligere vejskat af en i forvejen betalt vejafgift. Der er, ud over de nævnte, høj afgift ved anskaffelse, halvårlig ejerafgift, og, for at det ikke skal være løgn, også afgift på forsikringer, både de lovpligtige og de frivillige.