12 trin mod fred

Vore politikere taler gladelig om våben morgen, middag og aften. Alle slags våben er i spil for at hjælpe Ukraine. Nedturen for os alle løber hurtigere og hurtigere – vore politikere ses i spidsen for denne nedtur. Det er på høje tid, at fredsdebatten kommer øverst på vor dagsorden. Slagtehuset Ukraine er primitivitetens topmål. Hermed et fredsforslag – det første i Danmark.