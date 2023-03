Det er velkendt, at den borgerlige krise kan koges ned til et manglende fællesprojekt, og diagnosen stilles af liberalister såvel som konservative. Problemet med diagnosen er, at den sjældent ledsages af et konstruktivt bud på dette fællesprojekt. Der hersker en gensidig fjendtliggørelse, og senest kunne vi læse Morten Messerschmidt og