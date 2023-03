Nogen burde skamme sig

Forrige weekend gik det pludseligt op for regionsrådsformanden for Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), at ventetiden for mave- og tarmkræftpatienterne på Aarhus Universitetshospital var op til otte uger, før de kunne få en operation. Der er to steder at placere ansvaret. Det første er de rigtig mange sygeplejersker, som kun ønsker at arbejde på deltid, eller som tager til Norge, fordi betalingen er bedre deroppe. De burde skamme sig. Det andet sted er administrationen på universitetshospitalet. Hvis ikke de dér klarede at finde lægelig ekspertise – enten i egne rækker eller på jyske og fynske hospitaler – så er det hospitalets pligt at orientere om, at de stakkels patienter har krav på at blive behandlet på et privathospital i udlandet.