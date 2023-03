Er du forvirret, Svend Andersen?

Svend Andersen påstår, at Scherles udsagn er, at »hvis kirken søger samfundsmæssig betydning, gør den sig afhængig af andre interesser, f.eks. nationalismen«. Men Scherle udtrykker jo tydeligt, at der ikke er noget alternativ: »Religioner har deres betydning af sekundære grunde.« At det kan misbruges som i Putins Rusland, ændrer ikke ved det; men det hjælper at være opmærksom på det.

At Svend Andersen på den baggrund ikke kan se faren ved gennem en synode at gøre folkekirken selvstændig, er synd for ham. Men jeg har været til gudstjeneste i domkirken i Lund. Hovedsagen her var ikke Kristus, men indsamling af penge – med klingpung – til palæstinenserne og udsendelse af en kirkelig støttedelegation til Palæstina mod Israel. Jeg var taknemmelig for den danske ordning.