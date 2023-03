Giv Ukraine alt, de vil have

En strategi er kun effektiv, så længe den bakkes op politisk og kan gennemføres. Vestens strategi i Ukraine er vel at støtte ukrainerne med nødvendige våben, så de kan bekæmpe de indtrængende russere. Denne strategi er desværre helt afhængig af USA, der har ydet mere militær hjælp end samtlige øvrige lande, der alle lider af mange års nedrustning. Der er nu i USA – specielt i Det Republikanske Parti – desværre en voksende ulyst til fortsat at bidrage med så mange penge. Der er også spirende modstand i flere lande i EU. Samtidig er der desværre udsigt til en langvarig og opslidende kamp, der vil stille enorme logistiske krav til Vesten, der allerede i dag ikke kan holde et styrkemæssigt presset Ukraine forsynet med ammunition. Da strategien vil være særdeles vanskelig uden fuldtonet deltagelse fra USA, bør Vesten vel nu for en sikkerheds skyld ikke længere tøve, men snarest opfylde alle Ukraines ønsker om langtrækkende missiler, kampvogne og fly, inden opbakningen svigter?