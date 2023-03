Christiansborg er blevet en rodekasse

Den politiske karrusel snurrer hurtigere og hurtigere i disse tider, og vel holder centrifugalkraften de fleste indenbords, men, men ih, hvor man efterhånden savner ordentlighed og bare lidt ro i de politiske rækker. Den ene personsag afløser snart den anden, og mens nogen kastes af, står andre, der har sluppet taget, straks parat til at sætte sig mageligt i sædet for at tage endnu en rundtur – og ja, man fristes til at sige, så længe det varer. Jeg ved ikke, om tilstandene på Christiansborg afspejler tilstandene i samfundet – noget kunne tyde på det. Det har vist noget med selve fundamentet at gøre. Skrider det eller slår revner, går det ud over resten af huset. Men man siger jo, at et folk har de politikere, de fortjener, og set i det lys kan vi som vælgere blot takke os selv. At vælgerne så blev snigløbet med hensyn til store bededag, er så en anden sag. Det er vist godt, at der er lang tid til næste valg. Indtil da må både vælgere og politikere se sig selv snurre rundt i den politiske karruselgynge.