Jamen det er jo det rene snehysteri

Yderligere hører vi, at denne uges snevejr er højst usædvanligt, men i 1980, helt præcist den 10. marts, fik vi også en landsdækkende snestorm, uagtet som nu at både lærke og stære allerede var ankommet. Så kom nu ikke og sig, at der er nyt under Solen. Er der noget, der kan få pressens folk til at gå helt i selvsving, er det det danske vejrlig.