Hold op med at hvidte verden

JP’s boligtillæg 12/2 viste en reol i et hjem, hvor bøgerne var sat med ryggen mod væggen, så de farvede rygge blev holdt skjult! Det er et ekstremt eksempel på det fravalg af farver, som nutidens arkitekter med uforståelig succes har fået gennemført under påberåbelse af ”stilrenhed”. Anbefalingen fra selvbestaltede ”indretningseksperter” er efterhånden kun sort og hvidt, eventuelt i kombination med glasskillevægge. Ja, selv sommerhuse males nu konsekvent kulsorte, så de ligner huse fra en koncentrationslejr. Mon det ikke er på tide at gøre op med dette tyranni og få sat lidt mere farve på tilværelsen i hjemmene, på arbejdspladserne og i byer?