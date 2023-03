Skær ned på venstrefløjsgøgl

Hvad har kønsstudier, regeringens kandidatreform og topskatten til fælles? Man kan ikke bruge det til særlig meget. Lad mig sige det ret klart: Vi har en uddannelsesfjendsk regering. Formålet med kandidatreformen er hverken at styrke eller hjælpe, men at få færre til at søge ind på universiteterne, hvilket reformen nok ikke opnår. Vi så det senest med gymnasiefordelingsaftalen, og konklusionen må være klar: Socialdemokratiet ønsker ganske enkelt at gøre det så træls at være akademiker, at man ikke magter at søge den vej.