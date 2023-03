Sluk mobilen, så er der bedre tid til arbejde

I stedet skyldes det øget arbejdstempo og højere krav til den enkelte medarbejder. Herunder krav om at være tilgængelig uden for normal arbejdstid. Det vil derfor være en god idé at øge arbejdstiden og nedsætte arbejdstempoet. Så vil man bedre kunne nå sit arbejde og få ro til at udføre det ordentligt.

Sæt arbejdstiden op, men kræv, at arbejdet kan udføres i et mere menneskeligt tempo og med respekt for, at fritiden skal være arbejdsfri.

Der er masser af tid at tage af, hvis vi så lidt mindre Tiktok og lavede lidt færre Facebook-opdateringer.