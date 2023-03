Endelig en positiv historie om sundhedssektoren – men ....

Hvor var det befriende at læse artiklen om unge praktiserende læger i Thy. Mere af det! For positive historier virker og bliver en del af det, der skal til for at tiltrække arbejdskraft til sundhedssektoren.

Men omkring sygehusene må der altså være nogen, der kan overbevise politikerne om, at jo mere man udliciterer til privathospitaler, desto større mangel på personale vil man få på de offentlige sygehuse – med det til følge, at ventetiden yderligere forlænges. Taler man med personale, der arbejder i den private sundhedssektor, er det jo ikke kun løn, men i særdeleshed arbejdsvilkår uden de stressende vagter, der får sygeplejersker og læger til at skifte arbejdsplads.