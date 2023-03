Klimafinte kan koste danskerne dyrt

For et par år siden solgte jeg mit sommerhus. Det gik lynhurtigt, jeg fik prisen, og lige efter det mundtlige tilsagn fik jeg endda et overbud. Sidder jeg så efterfølgende med en følelse af, at jeg solgte huset for billigt? Tja, det kan man jo altid tænke. Men en aftale er jo en aftale.

Sådan er det åbenbart ikke, når det gælder