Fri os fra socialdemokratismens lyst til magt

I JP 28/2 må man som betalende læser af avisen nødtvungent læse et indlæg om Bjarne Corydon, at: »det var ekstremt meningsfuldt at have magt til at kunne forandre noget« osv. Måtte det så have været bare lidt meningsfyldt, men det er netop essensen i denne forfærdelige socialdemokratisme, som har plaget Europa i generationer. Måtte man snart vågne op og erstatte den med en holistisk tilgang til den presserende problemdynge, som kommer til at kræve meget af den enkelte borger.