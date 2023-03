For mange svage får for svag undervisning

Alt fagligt skal kunne forklares. Undervisningsministeriet må så erkende og leve med, at ikke alle når lige langt på undervisningsstigen. Til gengæld står det så ikke med det problem, at elevernes ”undervisningsstiger” mangler en masse trin.

Det skal holdes op imod situationen i dag, hvor de fleste elever får et afgangsbevis med middelmådigt udbytte af undervisningen, hvoraf en stor del af eleverne endog er dårlige læsere. Det skaber faktisk ulighed, så det batter, da de ”svages” selvtillid vil ligge et meget lille sted i forhold til den gruppe, der altid klarer sig igennem.

Et helt andet punkt til at begrænse antallet af diagnosticerede er at interessere sig for de mange videnskabelige rapporter, der foreligger om f.eks. adhd, som peger på reelle årsager.

Vi må se i øjnene, at adhd er en symptombeskrivelse, der desværre ligger på linje med andre psykiatriske symptombeskrivelser, hvor man har opgivet at finde årsagerne.

Min personlig erfaring som læsepædagog gennem et langt liv har bekræftet, at for mange læsesvage har fået ”svag” undervisning, og ligeledes ordblinde over en bred kam.

Er man f.eks. ”ordblind” med nedsat evne til at bruge sproglydene, skal der arbejdes endnu mere med at forstå sprogets ”grundmosaik”, og man skal ikke kun som offer parkeres med en computer, der læser teksten højt for en.

Hvis ovenstående realiseres, får vi ikke brug for de mange psykologer til at teste, men de kunne glimrende bruges til at lave undervisningsmateriale, som eleverne kan forstå. Og det kan de så teste …