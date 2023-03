Debat om landbrugets udslip er overdrevet

Dyrene vokser og leverer kød og mælk, som vi mennesker spiser og drikker. Dyrenes affald opsamles i gylletanke og benyttes til produktion af biogas, som nu dækker 34 pct. af vores gasforbrug. Denne gas forbrænder vi, og den leverer el og varme, der således er klimavenlig, bortset fra de tab, der er undervejs, og den olie, som traktorer og lastbiler brænder til CO 2 for at få det hele til at fungere.

En del af svinefoderet er sojaskrå, der især importeres fra Sydamerika (Brasilien og Argentina), hvor sojaplanterne optager CO 2 fra luften, men det tæller kun med i Brasiliens CO 2 -regnskab – ikke i det danske! Men klimamæssigt gavner det omtrent, som hvis de var dyrket her. Dog er der en lille korrektion, da skibstransporten naturligvis udsender CO 2 . Men medregnes alt dette, er debatten om landbrugets alt for store CO 2 -udslip måske meget overdrevet.