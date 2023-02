Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

KL. 08:30

Børns Vilkår: Vi har hele tiden undret os over forholdene for børn i Faderhuset, men hvorfor undrer Lolland Kommune sig stadig ikke?

Det her er et årelangt ​og åbenlyst alvorligt myndighedssvigt over for nogle af de mest udsatte børn. Lad det ikke stå uforløst hen.