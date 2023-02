Flere krammere, tak

I JP tirsdag giver journalist Preben Heide udtryk for, at det er dårlig dømmekraft af JP’s krigskorrespondent i Ukraine, Thea Pedersen, at hun krammer de ukrainske soldater, og at hun dermed skulle kompromittere sin journalistiske uafhængighed og sine egne følelser.

Mage til vrøvl skal man lede længe efter! Ingen af JP’s læsere kan vel være i tvivl om, på hvis side Thea Pedersen er, og at hun bringer lidt glæde og tilfører de hårdt prøvede mænd lidt kvindelig omsorg, er dem mere end vel undt. Som hun selv skriver: »Helt uskyldigt og tæt på rørende af et afskedsknus at være.«