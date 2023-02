Vi skal ikke lade folk dø, selv om de har dummet sig

Vi har et sundhedsvæsen, der skal tage hånd om folk, uanset hvordan de har levet deres liv. Det burde ikke være nødvendigt at pointere. Men når en gymnasielærer fra Vejle på denne plads angriber mig for netop dét, er der alligevel grund til at slå det fast én gang mere og forklare, hvorfor jeg mener, at sundhedsvæsenet er for alle.