I tager fejl: Landbrug & Fødevarer har et stærkt medlemsdemokrati

Og jeg kan forsikre, at vi i den grad også arbejder for de mindre og de innovative landmænds interesser. Som et aktuelt eksempel kan jeg nævne, at Landbrug & Fødevarer i forbindelse med EU’s nye landbrugspolitik har arbejdet meget aktivt for at eliminere bundgrænser, så også de helt små brug kan få udbytte af forskellige støtteordninger.

At påstå at vi, snarere end landmændene, repræsenterer »nogle få store, kapitalstærke spillere«, vidner om en fundamental mangel på indsigt. Vi repræsenterer landmænd, store som små, og virksomheder i fødevarebranchen, mange af dem andelsselskaber med landmænd som ejere og siddende for bordenden i bestyrelseslokalerne.