Afskaf regionerne i stedet for store bededag

Jeg har hidtil været modstander af at nedlægge regionerne, fordi jeg mente, at det var vigtigt med nærdemokratiet så tæt på borgerne som muligt, og at man som borger ville have mulighed for at stille de ansvarlige regionspolitikere til ansvar hvert fjerde år.

Regionernes opgave er for den største dels vedkommende at drive sygehusvæsenet.