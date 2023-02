Det er trist, at Nato og Danmark alene tænker og tror på at vinde en krig over Rusland. En krig, som vi ikke selv kæmper, men kæmpes via mellemmand: Ukraine. Og med meget store menneskelige tab på begge sider af fronten. Men ikke for Nato og Danmark – her er der alene tale om økonomiske tab.

Det er beskæmmende, at naive politikere