Vi skal ikke kræve, at de bliver danske

Formand og bestyrelsesmedlemmer i De Danske Sprogcentre slår i en kronik i JP til lyd for, at al udenlandsk arbejdskraft skal være dansktalende og integreres i det danske samfund. Hvorfor dog det? Sælger de ud af Danmark for at skaffe arbejde til sig selv?

Danske arbejdsgivere kan vel selv tage stilling til, om det er nødvendigt at kunne dansk for at arbejde i deres virksomhed. Jeg har arbejdet 20 år i Mellemøsten, og de få arabiske ord, jeg kan, kan tælles på én hånd. Arbejdssproget er engelsk, næsten ingen migrantarbejdere kan arabisk. Rejs en tur til Qatar elle De Forenede Arabiske Emirater og se, hvad de har præsteret.