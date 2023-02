Det er liberalisme i højt gear

Så blev det afsløret, hvilken betaling der fik liberalisterne til villigt at søge ind under Mette Frederiksens skørter: overflytning af penge fra det offentlige sygehusvæsen til de såkaldte privathospitaler. Meget privat er der ikke over dem, når personalet er uddannet og arbejder i det offentlige – og så mere eller mindre trækkes over i det private derfra. Behandlingen betales ikke af privatpatienterne selv – men af alle de andre skatteydere.