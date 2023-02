Det kan godt give stress, når man forlader sine enemærker

Og nu for at sige det, som det er, når nu alle har en mening om Ellemanns tilfælde, så vil jeg da heller ikke holde mig tilbage, for jeg føler oprigtig med Jakob: For det første døde hans far, for det andet raslede meningsmålingerne historisk ned i Venstre, for det tredje forlod Jakob Ellemann-Jensen sine politiske enemærker – og ikke mindst ståsted – for sit parti, der ellers har været toneangivende gennem dansk politisk historie. At gå på kompromis med det, man inderst inde selv står for, til fordel for en ministerbil, og hvad dertil hører, er i min optik en næsten selvopfyldende stressfaktor.