I fredags bragte JP en artikel over hele to sider om nøgen vinterbadning, illustreret med tre nøgne kvinder, mens en fjerde fyldte ca. halvdelen af forsiden – dog let sløret. Ingen skal kunne påstå, at morgenavisen efterligner formiddagspressen. Nu er mit forundrede spørgsmål: Er der slet ingen mænd, der vinterbader, siden man måtte nøjes med kvinderne? Eller beholder de bare badebukserne på og er derfor ikke så spændende?