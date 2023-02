Så vi skal arbejde mere, hr. Ellemann?

Som bekendt har såvel hjernen som kroppen regelmæssigt brug for ro, restitution og søvn. Væsentligt at holde sig for øje i kampen mod stress. Vores fri- og feriedage er utvivlsomt en vigtig del af denne proces.

Så vil foreslå ministeren – nu med egen personlig erfaring – endnu en gang at overveje det kloge i at sætte arbejdstiden i vejret. Måske denne ene fridag for nogen har været den manglende dråbe i, at bægeret er flydt over. Med store personlige som samfundsmæssige gevinster til følge.