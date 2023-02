Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

12/02/2023 KL. 07:30

For abonnenter

Vi er blevet for forkælede

Når der er brug for en ekstra indsats for freden og vores velfærd, burde vi sige: Selvfølgelig – i stedet for at brokke os.