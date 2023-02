Den 29. februar gør vel en forskel

Alle danskere deltager hvert fjerde år i et stort økonomisk eksperiment. I skudår tilføjes der en ekstra dag i februar. Månedslønnede arbejder således en dag gratis, mens timelønnede genererer en ekstra dagløn. Ifølge den nuværende regering vil en ekstra arbejdsdag medføre et overskud på 3 milliarder og et øget arbejdsudbud på 8.500, svarede til, hvis en helligdag gøres til en arbejdsdag. Nok også mere, da det jo er en ekstra dag. Om det er rigtigt eller forkert, må kunne ses af statsregnskabet for 2020, hvor der sidst var skudår. Det bliver også spændende at se, hvordan statsbudgettet for skudåret 2024 indregner gevinsten ved den ekstra arbejdsdag.