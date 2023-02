I har pillet ved min personlige frihed

Hvor mange dage tog det for at komme frem til den nye regering? 42-43 dage? Lige så længe gik Jesus rundt i ørkenen, hvor Djævelen fristede ham. Han lod sig ikke falde for fristelserne, men med fare for at spå om fremtiden, så husk på, at definitionen på en fristelse er, at man har stor lyst til at gøre noget, man senere fortryder. Så mon ikke der er en stor risiko for, at man fortryder afskaffelsen af store bededag? Det vil jeg håbe. Forslaget har påvirket mig dybt inde i min personlige frihed, min selvstændighed som dansker, som person. Det er ikke så meget, om det står i en overenskomst eller ej. Det er meget større end det. Vi har brug for tryghed for vores frihed, selvstændighed – den har vi ikke fået tilbage efter coronaårene, der var præget af stor utryghed. Så det er ikke nogen god idé at afskaffe store bededag. Hvad bliver det næste, I finder på? Grundlovsdag – juleaftensdag, der i princippet heller ikke er en helligdag.