Og kunne man ikke bare finde en anden løsning på landbrugets CO 2 -udledningsafgift? Kunne det være en løsning, at man kunne slå to fluer med ét smæk? Lad landbrug med et vist antal hektar jord reducere det med en vis promille om året, som så udlægges til skov eller læhegn. Marker over et vist antal hektar opdeles med læhegn, så dyrene har mulighed for at bevæge sig rundt uden at udsætte sig for uendelige ørkener mellem bevoksningerne. Det vil tage nogle år, men vil komme alle til gode. Kunne man ikke bare?